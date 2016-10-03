Деканоидзе о возможности возглавить МВД Грузии: со мной никто беседы не вел

Об этом она заявила сегодня в интервью телеканалу ЕспресоTV.

"Что касается заявлений господина Саакашвили, это его взгляд... Со мной никто беседы не вел", - сказала Деканоидзе.

В то же время она отметила, что парламентские выборы, которые 8 октября пройдут в Грузии, ей совсем не безразличны, поскольку она является уроженкой этой страны.

"Если кто-то думает, что мне безразлична судьба моей страны, это ошибка", - сказала Деканоидзе.

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При этом Деканоидзе отметила, что, по ее мнению, реально Грузией продолжает руководить экс-премьер Бидзина Иванишвили, "который откровенно подыгрывает России".

Ранее СМИ сообщили, что председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию.

"Я действительно собираюсь вернуться в Грузию и защитить интересы результатов выборов", – сказал он.

Кроме того, председатель ОГА отметил, что на посту главы Министерства внутренних дел Грузии видит именно Деканоидзе.

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"Это вопрос не решен с членами партии ("Единое национальное движение"), поскольку партия в конечном итоге сама должна все решить. Но я, например, привез бы Хатию Деканоидзе в Грузию и назначил бы министром внутренних дел", - сказал Саакашвили.

Парламентские выборы в Грузии состоятся 8 октября. В них, в частности, принимает участие и супруга главы Одесской ОГА Сандра Рулофс.