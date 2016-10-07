На Нобелевскую премию мира выдвинуто 376 номинантов

Среди них дипломаты, которые вели переговоры относительно ядерной сделки с Ираном, российская защитница прав мигрантов, женщины-езидки, которые были рабынями группировки «Исламское государство», передает «Радио Свобода».

Если Нобелевский комитет решит отметить дипломатическое решение разногласий относительно ядерной программы Тегерана, среди лауреатов будут госсекретарь США Джон Керри и его иранский коллега Джавад Зариф.

Читайте такжеНобелевскую премию по химии вручили за создание молекулярных машин

Также среди реальных претендентов на премию называют россиянку Светлану Ганнушкину за ее многолетнюю работу с беженцами и мигрантами, еще до того, как начался соответствующий кризис в Европе.

Номинантами являются и жители островов Греции, которые в Эгейском море спасали беженцев, и сирийские добровольцы из организации «Белый шлем» – за их смелые усилия по спасению гражданских, которые ежедневно страдают от непрекращающихся бомбардировок в Сирии.

Вручение Нобелевской премии мира состоится в полдень 7 октября.