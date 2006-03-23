Нью-Йорку угрожает сверхмощный ураган

Предстоящим летом на Нью-Йорк может обрушиться мощнейший ураган, не уступающий по силе "Катрине", которая опустошила в прошлом году Новый Орлеан. С таким прогнозом выступила крупнейшая в США частная метеорологическая служба AccuWeather.

По оценкам синоптиков, удар стихии, подобный "Катрине", по самому густонаселенному мегаполису Америки приведет к гибели нескольких тысяч человек, а ущерб будет исчисляться миллиардами долларов. Как отметил начальник службы прогнозов AccuWeather Джо Бастарди, складывающиеся сейчас погодные условия пугающе напоминают те, в которых зародился печально знаменитый ураган 1938 года, унесший на атлантическом побережье США жизни 600 человек.

"Северо-востоку угрожает реальная опасность, - утверждает Бастарди. - То, что мы наблюдаем сейчас в атмосферных и океанических процессах, весьма вероятно, приведет к формированию крупного урагана".

Главными предпосылками для будущего урагана AccuWeather считает цикличность штормов, особенности атмосферного давления и температуру воды в Атлантике, которая в последнее время стала выше нормы. Синоптики ставят Нью-Йорк на третье место после Нового Орлеана и Майами по вероятности риска среди крупных городов Америки стать очередной жертвой разрушительной стихии.

"Выдержат ли дома, построенные вдоль береговой линии, порывы ветра силой 200-220 километров в час? Мы потеряли множество жизней во время "Катрины" и не хотим повторения подобного сценария", - заявил старший метеоролог AccuWeather Кен Ривз.

"Город не подготовлен", - отмечает член штатной ассамблеи Ричард Бродски, демократ от Вестчестера, изучавший правительственные планы эвакуации и остро критиковавший их за несоответствие реальным условиям. По его мнению, в этих планах недоучитывается число жителей, а общественного транспорта для эвакуации явно недостаточно.

Но еще более уязвимым, чем город Нью-Йорк, эксперты считают фешенебельный район Хэмптонс, где в результате урагана под водой могут оказаться огромные пространства. Например, с лица земли может исчезнуть Файер-Айленд, застроенный особняками миллионеров. Месячную норму осадков принесла на северо-восток США продолжавшаяся почти сутки метель. В воскресенье в центре Нью-Йорка толщина снежного покрова превысила 68 сантиметров - это рекорд за все время метеорологических наблюдений, которые ведутся в мегаполисе с 1868 года.

Метель парализовала автобусное сообщение во всем штате Нью-Йорк, ограничено движение пригородных электричек с железнодорожного вокзала Пенсильвания-стейшн. Обрывы проводов оставили без электричества несколько тысяч жилых домов в штатах Делавэр, Нью-Джерси и Коннектикут. Как предупредило Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Массачусетс, прошедший снегопад и продолжающиеся порывы ветра скоростью до 100 километров в час создают угрозу затопления ряда низменных прибрежных районов.

Штормовые ветры порывами до 120 километров в час и проливные дожди оставили во вторник без электричества почти миллион жителей восточного побережья и Среднего Запада США.

Разбушевавшаяся стихия унесла жизни двух человек: в штате Нью-Йорк упавшим деревом убило женщину, а в Западной Вирджинии смыло в ручей машину, за рулем которой находился мужчина. Еще несколько человек в результате падений деревьев и телеграфных столбов получили травмы различной степени тяжести.

В нью-йоркских аэропортах из-за непогоды рейсы в течение дня задерживались на три часа. В штате Нью-Джерси подхваченный ветром пожар уничтожил многоквартирный дом, оставив без крыши над головой 80 жильцов. В Детройте обрушение провода линии электропередачи вызвало гигантскую пробку на шоссе, связывающем центр города с аэропортом.

РІА "Новости"