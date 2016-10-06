Трамп: Я не люблю Путина и не ненавижу

Это произошло во время его выступления на предвыборном мероприятии в Неваде, передает DW.

"Я не люблю Путина и не ненавижу", - рассказал Трамп о своем отношении к Путину.

Читайте такжеКремль до завершения выборов в США "не ориентируется" на разговоры Трампа о признании аннексии Крыма

При этом кандидат в президенты США подчеркнул, что не знает, как сложатся в дальнейшем его отношения с росийским президентом: "Может быть, у нас будут хорошие отношения, а может быть - ужасные. А может, нечто среднее".

Вместе с тем Трамп вновь выразил готовность работать с Кремлем в борьбе против террористов ИГИЛ, несмотря на разногласия между двумя странами.

Ранее кандидат от демократов Хиллари Клинтон подвергала критике Трампа за его похвалы в адрес российского президента, задаваясь вопросом о бизнес-интересах республиканцев в России.