Клинтон vs Трамп: появилось русскоязычное видео "горячих" теледебатов

Видео теледебатов, которые длились 1,5 часа, появилось на YouTube-канале.

Так, подавляющее большинство телезрителей американского телеканала CNN присудили кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон победу в дебатах с республиканцем Дональдом Трампом.

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В ходе дебатов кандидаты обсудили широкий спектр тем - от расовой предвзятости полицейских и изменения налоговой системы в кибератаках на американские учреждения, войны с экстремистами, личных качеств кандидатов и их отношение к меньшинствам и женщин.

Как сообщал УНИАН, Трамп заявил, что Соединенные Штаты не могут быть полисменом по поддержанию безопасности в мире. Он убежден, что за помощь другим государствам США должны получать "оплату". Клинтон в ответ заявила, что "намерена быть лидером нашей страны, на которую люди могут полагаться как в Америке, так и во всем мире".