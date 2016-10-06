В Германии обсуждают введение новых санкций против РФ - WSJ

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на человека, знакомого с соответствующими дискуссиями, передает РБК.

По его данным, кабинет Ангелы Меркель изучает разные способы давления на Москву, чтобы она изменила свою политику в Сирии. В частности, речь идет и об экономических ограничениях.

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Дискуссии находятся на ранней стадии, подчеркивает WSJ: неясно, поддержат ли Христианский демократический союз Меркель его партнеры по правительственной коалиции — социал-демократы.

В то же время, пишет газета, «это один из первых признаков того, что Европа, разочарованная действиями России в Сирии и напуганная возможностью ухудшению миграционного кризиса, может в ближайшие недели склониться к более жесткой позиции в отношении России».

Как отмечает газета, в среду на пресс-конференции официальному представителю МИД Германии задали вопрос о возможности санкций против России и тот ответил: «В настоящий момент я не знаю никого — ни в Берлине, ни где бы то ни было еще — кто имел бы такое предложение».

Представитель Меркель отказался прокомментировать изданию дискуссии о санкциях против России, однако указал на комментарий МИД Германии.

Ранее УНИАН сообщал, что США не исключают санкций против РФ в случае неудачи дипломатии по Сирии.