США не исключают новых санкций против России

Об этом заявил представитель госдепартамента США Марк Тонер, передает РИА Новости.

"Не хочу говорить о том, что мы могли бы сделать, скажу только, что есть ряд возможностей, и мы все их рассматриваем, изучаем и обдумываем. Санкции входят в их число", — сказал Тонер.

"У нас уже есть вполне жестокие санкции, действующие против России относительно ее поведения в Украине", — добавил Тонер.

Читайте такжеВ Кремле отреагировали "глубоким непониманием" на заявление США насчет возможных санкций за действия РФ в СирииРанее Министерство торговли США расширило список компаний и организаций РФ, которые попадают под санкционные ограничения за нарушение международного права и разжигание конфликта на востоке Украины.

Санкциями ограничиваются поставки этим организациям товаров или технологий, произведенных в США или с участием американских компаний или лиц.Среди них – 11 компаний российского оборонпрома, 51 подконтрольная Газпрому компания и 7 предприятий во временно оккупированном украинском Крыму, которые также связаны с российским оборонным сектором.