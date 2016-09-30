МИД РФ вызовет "на ковер" посла Нидерландов

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, обнародованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Для дополнительного разъяснения причин неприятия в России методов работы совместной следственной группы, уводящих расследование в неверном направлении, 3 октября в МИД России будет вызвана Посол Нидерландов в Москве. Главе нидерландской дипмиссии будут представлены доводы относительно неприемлемости игнорирования предоставляемой российской стороной важной объективной информации", - цитируется представитель министерства Мария Захарова.

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В МИД РФ обратили внимание на "тотальное неприятие" нидерландской стороной "любой, даже обстоятельно аргументированной критики" обнародованных промежуточных итогов уголовного расследования по делу о крушении малайзийского "Боинга"".

Как сообщал УНИАН, из-за критики Россией результатов расследования Совместной следственной группой по расследованию катастрофы «Боинга» рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс утром в пятницу вызвал посла РФ в Нидерландах Александра Шульгина. «Вместо того, чтобы чернить результаты расследования и сеять сомнения, и приняв во внимание убедительные доказательства, Россия должна уважать представленные результаты», – отметил Кундерс.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в докладе международной группы по результатам расследования катастрофы МН17 нет доказательств вины России.

Также в МИД России прокомментировали отчет Объединенной следственной группы о крушении Boeing 777 на Донбассе, назвав "предвзятыми" доказательства о причастности РФ к гибели рейса.

Министерство иностранных дел РФ и Министерство обороны РФ поставили под сомнение профессионализм и независимость результатов расследования.

Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.

В международную совместную следственную группу входят представители пяти стран – Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.