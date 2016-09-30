В России посчитали, во сколько обошлась военная операция в Сирии

Год боевых действий российских ВКС в Сирии мог стоить российскому бюджету минимум 918 миллионов долларов, сообщает РБК.

"Основные статьи расходов российской армии в Сирии - боевые вылеты самолетов и использование крылатых ракет. В течение года авиация совершила около 13 тысяч боевых вылетов, каждый из которых обошелся бюджету от 55,4 тысячи до 87 тысяч долларов. Общая стоимость этих вылетов - около 790 миллионов долларов. Еще 44,3 миллиона долларов российские военные потратили на запуск крылатых ракет морского и воздушного базирования. Всего за 365 дней кампании было запущено 56 ракет типа "Калибр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе кампании российская группировка потеряла, по официальным данным, четыре единицы техники: самолет Су-24, сбитый ВВС Турции, вертолеты Ми-8, Ми-28Н и Ми-35. Стоимость утраченной техники – 52,8 миллиона долларов.

Содержание личного состава на базе обошлось военному ведомству в 33,2 миллиона долларов. Выплаты семьям погибших в Сирии военнослужащих составили 1 миллион долларов.