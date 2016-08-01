Опубликованы кадры со сбитым в Сирии российским вертолетом (фото, видео)
В сети появилось видео сбитого российского вертолета Ми-8, на борту которого было 5 человек.
На нем видны обломки вертолета, а также множество зевак, которые пришли на место проишествия.
На одном из опубликованных роликов видно, как неизвестный мужчина глумится над телом одного из погибших, на другом мужчины тащат по земле труп.
#Syria#Idlib More photos from the #Russian#Russia@mod_russia MI-8 Crash Site. pic.twitter.com/6qwQMDEIiN— Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) August 1, 2016
#Syria#Idlib New Video From #Russia#Russian@mod_russia@RusEmbassyUAE MI-8 Crash Site Shot pic.twitter.com/8rWqV4Jukl— Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) August 1, 2016
Как сообщал УНИАН, в Сирии сбит российский военно-транспортный вертолет вертолет Ми-8.
"1 августа в провинции Идлиб в результате обстрела с земли сбит возвращавшийся на авиабазу Хмеймим после доставки гуманитарной помощи в городе Алеппо российский военно-транспортный вертолет Ми-8. На борту вертолета находились три члена экипажа и два офицера российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны РФ.
Таким образом, российская армия потеряла третий вертолет в Сирии.