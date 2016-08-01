Опубликованы кадры со сбитым в Сирии российским вертолетом (фото, видео)

На нем видны обломки вертолета, а также множество зевак, которые пришли на место проишествия.

На одном из опубликованных роликов видно, как неизвестный мужчина глумится над телом одного из погибших, на другом мужчины тащат по земле труп.

Как сообщал УНИАН, в Сирии сбит российский военно-транспортный вертолет вертолет Ми-8.

"1 августа в провинции Идлиб в результате обстрела с земли сбит возвращавшийся на авиабазу Хмеймим после доставки гуманитарной помощи в городе Алеппо российский военно-транспортный вертолет Ми-8. На борту вертолета находились три члена экипажа и два офицера российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны РФ.

Таким образом, российская армия потеряла третий вертолет в Сирии.