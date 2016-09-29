В США обсуждают "жесткие" сценарии по Сирии - вплоть до авиаударов по силам Асада - Reuters

В том числе рассматриваются военные варианты, так как рост напряженности в отношениях с Москвой уменьшает надежды на дипломатические решения по Ближнему Востоку, Украине и в киберпространстве, сообщили Reuters источники среди чиновников США.

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Новые обсуждения были проведены на "уровне персонала", и до сих пор не дали никаких рекомендаций президенту США Бараку Обаме, который противостоял предложению военных действий против сирийского президента Башара аль-Асада в гражданской войне в стране.

В то же время такие дискуссии совпадают с недавними угрозами госсекретаря Джона Керри прекратить дипломатические отношения с Россией из-за Сирии и возложением на Москву ответственности за падение зажигательных бомб в повстанческих районах Алеппо, крупнейшем городе Сирии, отмечает издание.

Один чиновник заявил, что, прежде чем какие-либо действия могут быть предприняты, Вашингтон сначала "реализует угрозы Керри и разорвет переговоры с россиянами" относительно Сирии.

Официальные лица в США заявили изданию, что провал дипломатии в Сирии не оставил администрации Обамы выбора, кроме как рассмотреть альтернативы, большинство из которых связаны с применением силы и были рассмотрены ранее, но отложены.

К возможным мерам реагирования относится, в частности, разрешение союзникам в Персидском заливе начать поставлять сирийским повстанцам более современное оружие. В то же время вариант нанесения авиаудара американскими ВВС по авиабазе правительственных войск считается менее вероятным — из-за опасности потерь среди российских военных, завили Reuters чиновники на условиях анонимности.

Два источника издания отметили, что скорость, с которой сирийцы продвинулись в Алеппо и провал дипломатических переговоров застали администрацию Обамы врасплох. Падение Алеппо восстановит правление Асада над самым важным городом западной Сирии и нанесет сокрушительный удар по повстанцам.

В результате, один из чиновников сказал, что список вариантов сужается к поддержке нападений повстанцев в других районах, поставке дополнительных вооружений или даже удару с воздуха, который "не сможет переломить ход битвы, но может заставить россиян остановиться и подумать".

Другой чиновник сказал, что любые поставки оружия не будут включать в себя ПЗРК из-за опасений, что они могут попасть в руки боевиков "Исламского государства" или Аль-Каиды.

Самый драматический и наименее вероятный из рассматриваемых вариантов - авиаудар США по сирийской авиабазе ​​недалеко от места боевых действий между войсками Асада и силами повстанцев на севере страны, сообщили чиновники.

Другие идеи, находящиеся на рассмотрении включают отправку больше сил специальных операций для обучения и консультирования курдских и сирийских повстанческих групп, а также развертывания дополнительных американских и коалиционных военно-морских и военно-воздушных сил в восточной части Средиземного моря.