Осетинская милиция получила добро на стрельбу по грузинским позициям

Югоосетинским постам МВД отдан приказ в случае прицельного огня в их сторону с грузинских позиций открывать ответный прицельный огонь, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности министра внутренних дел Южной Осетии Михаил Миндзаев.

"С сегодняшнего дня всем постам отдан приказ в случае прицельного огня по их постам открывать ответный прицельный огонь. Другого выхода на сегодняшний день нет", - сказал он.