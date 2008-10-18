Осетинская милиция получила добро на стрельбу по грузинским позициям
14:18, 18 октября 2008Мир
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"Другого выхода нет..."
Югоосетинским постам МВД отдан приказ в случае прицельного огня в их сторону с грузинских позиций открывать ответный прицельный огонь, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности министра внутренних дел Южной Осетии Михаил Миндзаев.
"С сегодняшнего дня всем постам отдан приказ в случае прицельного огня по их постам открывать ответный прицельный огонь. Другого выхода на сегодняшний день нет", - сказал он.
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