В Кремле отреагировали "глубоким непониманием" на заявление США насчет возможных санкций за действия РФ в Сирии

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Одержимость санкционной политики ничего хорошего никому не приносила. Вообще упоминание санкций в контексте сирийских дел вызывает глубокое непонимание, тем более у тех, кто знает реальное положение дел в Сирии, реальное положение дел с реализацией обязательств, указанных в российско-американских договоренностях», - сказал Песков.

Сегодня официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что удары армии президента Сирии Башара Асада и российских войск в Сирии участились, и США не исключают введения дополнительных санкций против России из-за ее действий.

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«Мы не сбрасываем со счетов возможное введение дополнительных экономических санкций. Финансовые санкции доказали, что являются действенным инструментом по поддержке наших интересов по всему миру. То есть мы определенно не снимаем с повестки дня возможные санкции», - сказал Эрнест.

27 сентября в Сирии правительственные войска начали наземную операцию по восстановлению контроля над окруженным городом Алеппо, где находится около 250 тысяч мирных жителей. По данным сил гражданской обороны Алеппо, авиаудары Воздушно-космических сил России по городу повлекли за собой жертвы среди гражданских лиц.