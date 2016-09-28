Представитель Белого дома заявил о возможном введении санкций против РФ из-за Сирии

"Мы не сбрасываем со счетов возможное введение дополнительных экономических санкций. Финансовые санкции доказали, что являются действенным инструментом по поддержке наших интересов по всему миру. То есть мы определенно не снимаем с повестки дня возможные санкции", - сказал официальный представитель Белого дома Джош Эрнест, передает DW.

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Он отметил эффективность санкций, которые применяются "в тесном взаимодействии с партнерами", что усиливает действенность этих мер. "Такую возможность я не исключал бы в этом случае", - добавил представитель Белого дома. Эрнест также отметил, что в последние дни ситуация в Сирии обострилась и заявил об участившихся ударах армии Асада и российских войск.

25 сентября, специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура на выступлении перед членами Совбеза ООН заявил, что за время почти шестилетнего разрушительного конфликта в Сирии прошедшая неделя была одной из самых кровавых. Он призвал Россию и США спасти собственное соглашение, предусматривающее прекращение огня.

Как сообщал УНИАН, в Сирии правительственные войска 27 сентября начали наземную операцию по восстановлению контроля над окруженным городом Алеппо, где сейчас находится около 250 тысяч мирных жителей. По данным сил гражданской обороны Алеппо, авиаудары ВКС России по городу повлекли за собой жертвы среди гражданских, в том числе погибли женщины и дети.