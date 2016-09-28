В Минске открылось посольство Северной Кореи (фото)

Здание находится в частном секторе Минска по адресу 1-й Сморговский переулок, 16, сообщает "Беларусский портал".

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"Ничего сенсационного в информации об учреждении посольства нет. В Пхеньяне работают дипмиссии порядка 30 государств, причем это не только Китай или Россия, но и Австрия, Великобритания, Германия и Польша. Северокорейские посольства тоже исправно функционируют практически в четырех десятках стран, например, в Чехии, Швеции, Мексике, ЮАР", — сообщили изданию в МИД.

Дипломатические отношения между странами были установлены в 1992 году.

"КНДР обращалась к белорусской стороне по вопросу открытия посольства задолго до нынешней эскалации ситуации вокруг ядерной программы Пхеньяна. Это было сделано в ходе визита министра иностранных дел КНДР в Беларусь в марте 2015 года. Тогда же договорились развивать торгово-экономические отношения, что важно для Беларуси, имеющей открытую экономику. После этого визита при МИД Беларуси было аккредитовано три северокорейских дипломата, занимающихся торгово-экономическими отношениями", - говорится в сообщении.

При этом в беларусском МИД подчеркивают, что полноценно действующего посольства КНДР в стране нет: "Посол не аккредитован, запроса на агреман не было, решение по этому вопросу будет приниматься отдельно".

Напомним, 10 сентября Совет Безопасности ООН объявил о введении новых санкций против Северной Кореи после проведенного ею испытания нового ядерного оружия.