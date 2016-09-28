Нижняя палата парламента Швейцарии проголосовала за запрет паранджи

За соответствующее решение проголосовали 27 сентября 88 депутатов, против - 87, 10 – воздержались, передает Deutsche Welle.

Решение еще должно получить одобрение верхней палаты и правительства, чтобы вступить в силу.

В соответствии с опросами, в случае референдума за запрет паранджи готовы проголосовать от 60 до 70 процентов тех, кто имеет право голоса.

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Запрет на ношение паранджи до этого ввели только в кантоне Тичино - там нарушение карается штрафом в 100 швейцарских франков. В начале года правительственная комиссия высказалась против запрета, поскольку паранджу в Швейцарии носит очень незначительное количество людей и это не вызывает серьезных проблем.

Предложение о запрете ношения паранджи выдвинула национал-консервативная Народная партия Швейцарии (SVP). Ее представитель Вальтер Вобманн в 2009 году успешно продвинул инициативу по запрету строительства новых минаретов в стране.