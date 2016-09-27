Трамп: США не могут быть полисменом по поддержанию безопасности в мире

Дебаты между кандидатами состоялись в университете Хофстра в Хемстеде (штат Нью-Йорк) и транслировались на американском он-лайн ресурсе C-SPAN.

Как подчеркнул Трамп: "Я хочу помочь всем нашим союзникам, но мы теряем миллиарды и миллиарды долларов. Мы не можем быть полисменом в мире. Мы не можем защищать страны по всему миру, которые не платят нам за то, в чем мы нуждаемся".

Он согласился с утверждением, что единственная самая большая проблема в мире заключается в ядерном вооружении, а не в глобальном потеплении, как, по его мнению, считает действующий президент Барак Обама.

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При этом кандидат от республиканцев отметил: "Мы защищаем Японию, мы защищаем Германию, мы защищаем Южную Корею, мы защищаем Саудовскую Аравию, мы защищаем страны. Они не платят нам, но должны платить нам, потому что мы предоставляем огромную услугу и мы теряем богатство".

По мнению Трампа, если другие страны не будут вносить вклад в получение помощи от США, тогда они должны сами себя защищать.

В свою очередь Клинтон высказалась за необходимость сохранения оказания поддержки союзникам США, которые полагаются на Америку.

"Люди по всему миру следят за нашей президентской кампанией очень внимательно, пытаясь получить понимание о том, что мы сделаем, и могут ли они полагаться на нас. Или мы собираемся вести мир благодаря прочности и согласно нашим ценностям? Это именно то, что я намерена делать. Я намерена быть лидером нашей страны, на которую люди могут полагаться как в Америке, так и во всем мире", - подчеркнула Клинтон.

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При этом она заявила, что будет принимать решения, которые "будут способствовать миру и процветанию, но также противостоять обидчикам, независимо от того, где они находятся, за границей или дома".

"Мы не можем позволить тем, кто попытается дестабилизировать мир, вмешиваться в американские интересы и безопасность, и не можем дать любую возможность для этого", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, в ходе дебатов Трамп обвинил Китай в ограблении экономики США.