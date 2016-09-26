В Мексиканском заливе более суток тушили горящий танкер с топливом

Об этом сообщает ТСН.

Взрыв на корабле произошел в субботу, а потушили огонь в ночь на понедельник, 26 сентября. Танкером владеет государственная нефтяная компания.

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Танкер перевозил 80 000 баррелей дизельного топлива и 70 000 баррелей бензина, но представители компании уверяют, что двойной корпус судна снижает риск разлива нефти.

Причины взрыва сейчас выясняются.