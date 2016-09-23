В центре Москвы найден застреленным чиновник Управделами Путина - СМИ
В центре Москвы найден мертвым генеральный директор предприятия "Президент-Сервис" Управления делами президента России Дмитрий Крюков.
Об этом сообщил агентству ТАСС источник в российских правоохранительных органах.
"Он был найден в здании центрального офиса компании на Арбате 54/2, строение 1", - сообщил источник.
По предварительным данным, Крюков покончил с собой.
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На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства происшедшего.
По этому адресу расположен центральный офис ФГУП "Президент-Сервис" Управления делами президента. Компания занимается предоставлением услуг, в том числе туристических.
Как сообщила "РИА Новости" пресс-секретарь Управления делами российского президента Елена Крылова, управделами президента Александр Колпаков проинформирован "о факте произошедшего".