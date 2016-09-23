В центре Москвы найден застреленным чиновник Управделами Путина - СМИ

Об этом сообщил агентству ТАСС источник в российских правоохранительных органах.

"Он был найден в здании центрального офиса компании на Арбате 54/2, строение 1", - сообщил источник.

По предварительным данным, Крюков покончил с собой.

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На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства происшедшего.

По этому адресу расположен центральный офис ФГУП "Президент-Сервис" Управления делами президента. Компания занимается предоставлением услуг, в том числе туристических.

Как сообщила "РИА Новости" пресс-секретарь Управления делами российского президента Елена Крылова, управделами президента Александр Колпаков проинформирован "о факте произошедшего".