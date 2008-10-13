Лукашенко разрешили полгода ездить в ЕС

Совет министров по общим делам и внешним отношениям Европейского Союза на полгода приостановил запрет на выдачу виз некоторым белорусским должностным лицам.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в одобренных сегодня на заседании Совета министров по общим делам и внешним отношениям ЕС выводах.

«С целью способствования диалогу с властью Беларуси и одобрению мероприятий по усилению демократии и уважения к правам человека Совет министров решил, что запрет на выдачу виз части должностных лиц Беларуси, за исключением причастных к исчезновению людей в 1999-2000 гг., и председателя Центральной избирательной комиссии, не будет применяться на протяжении шести месяцев», - отмечается в документе.

В своих выводах совет отметил, что в целом ограничительные мероприятия по Беларуси будут продлены еще на год.

Что же касается временного снятия санкций из части белорусских должностных лиц, то это решение будет пересмотрено после завершения полугодового срока с учетом прогресса белорусской власти, в частности, в реформировании избирательного законодательства, а также в других сферах демократизации общества.

Совет министров также высказался за интенсификацию технического сотрудничества с Беларусью в сферах, представляющих общий интерес.

Как сообщал УНИАН, за "несоблюдение демократических свобод" ЕС ввел запрет на поездки в Европу для 41 официального белорусского лица, включая Президента республики Александра ЛУКАШЕНКО, а также отменил проведение двусторонних министерских встреч и исключил Беларусь из так называемой генеральной системы торговых преференций за "притеснение прав трудящихся".

"Послабление" со стороны ЕС в отношении Беларуси стало возможным после того как белорусские власти выпустили в прошлом месяце на свободу трех последних "политических узников".

Главы МИД стран ЕС на заседании 15 сентября в Брюсселе заявили о готовности начать пересмотр введенных санкций в отношении белорусских властей, если ОБСЕ признает результаты парламентских выборов в Беларуси. На прошлой неделе смягчить санкции в отношении официальных лиц республики рекомендовал Европарламент.