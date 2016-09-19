Die Presse: Владимир Путин, бог европейских популистов

Об этом пишет Ютта Зоммербауэр в статье "Владимир Путин, бог европейских популистов", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

В последнее время практически каждый день международные политики объясняются в любви Владимиру Путину. Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп заявил, что Путин – сильный лидер, "гораздо более сильный, чем наш президент". Также давно известно, что австрийские правые популисты, венгерский автократ Виктор Орбан и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен являются поклонниками российского президента. Как показал опрос газеты "Die Zeit", в Германии сторонники AfD также больше доверяют Путину, чем канцлеру Ангеле Меркель.

На Западе сформировался преимущественно правый альянс, который поддерживает Путина. Вчера на выборах в Думу лидер Кремля обеспечил себе послушный парламент на следующие пять лет. Но есть также много левых, стремящихся сотрудничать с российским самодержцем, чтобы создать противовес доминированию США в мировых делах. Русско-немецкий публицист Борис Шумацкий называет Путина "общим другом, защитником от зла, США и НАТО". Было бы неудивительно, если бы из европейских столиц в Кремль начали приходить поздравительные телеграммы. Существует определенная ирония в том, что Путин является знаковой фигурой самопровозглашенных политиков, выступающих против истеблишмента, хотя он и его последователи в России – олицетворение этого истеблишмента. В руках президента сосредоточена власть, его последователи обогащаются за счет государства, и функция контроля таких институтов, как парламент, довольно ограничена.

Выборы в Государственную Думу в воскресенье стали первыми после подавления демократических протестов 2011 года, которые возникли из-за нарушений избирательного законодательства на последних выборах в Думу. Нынешние выборы также стали первыми после аннексии Крыма и последующего введения санкций ЕС. На самом деле, русским не позавидуешь. Даже экономисты-любители из популистского альянса должны понимать: экономическое положение России оставляет желать лучшего, бюджет сократился из-за снижения цен на нефть. Не были проведены необходимые структурные реформы. Даже если партия "Единая Россия" в своей избирательной кампании делала ставку на такие темы, как социальное обеспечение и пособия избирателям, в ближайшие годы эти обещания будет все труднее выполнять. Государство отчаянно нуждается в доходах, которые может получить только от своего собственного народа. То, что бюджет сокращается, сегодня ощутил уже каждый россиянин. Отсутствие публичного выражения мнений в России обеспечивает смесь репрессивных законов и идеологически раздутого враждебного отношения к Западу.

Но почему же тогда президент, который завел страну в международную изоляцию, считается богом для европейских и других популистов? Владимир Путин привлекает европейских подстрекателей не только своей патриотической и нео-имперской риторикой и простым образом врага, который он воплощает. Его привлекательность можно объяснить тем фактом, что он может делать то, что запрещено его поклонникам на Западе. Он не должен отвечать за свои действия. Европейские политики могут быть наказаны избирателями, а он может безнаказанно лгать своим гражданам в лицо. Когда европейские популисты приходят к власти, им, как правило, не удается применить свою деструктивную политику в конструктивном управлении, и им приходится искать решения, над которыми они не работали из принципа. А российский президент свободен от ограничений демократической политики. Он находится в очень выгодном положении и может делать все, что угодно, не опасаясь последствий. О такой организованной безответственности, как у системы Путина, западные популисты (к счастью) могут только мечтать.