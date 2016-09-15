Die Welt: Италия становится самым большим риском для Европы

Об этом пишут Аня Эттель и Хольгер Цшепиц в статье "Италия становится самым большим риском для Европы", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Марио Драги был весьма нескромен. "Передача денежно-кредитной политики никогда не работала лучше, чем сейчас", - хвастался президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) на первой пресс-конференции после летнего перерыва.

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Менее чем через неделю, итальянцу пришлось оправдываться. Как назло, данные Банка Италии показывают, что весьма привлекательную денежно-кредитную политику, вероятно, не так легко перенести на экономику, как хотелось бы центральным банкам. В недавнем ежемесячном отчете, Банк Италии установил новый отрицательный рекорд.

После этого обязательства по отношению к системе евро (так называемому балансу Target2) в августе выросли более чем на 10%, до 327 миллиардов евро. Это превышает предыдущий рекорд, который пришлось опубликовать центральному банку в разгар кризиса евро в августе 2012 года.

Программа покупки облигаций ЕЦБ не работает

Один из крупнейших споров последних лет возвращается. Все трансграничные платежи в зоне евро осуществляются через систему Target2. Если банки страны получают больше денег, чем передают в другие страны, возникают целевые долговые обязательства. Если же банки переводят за границу больше денег, чем получают, то целевые долговые обязательства появляются в балансе центрального банка.

"Рекордно высокий уровень баланса Target2 в Италии – верный признак того, что количественное смягчение (QE) не работает", - говорит Фабио Бальбони, экономист HSBC в Лондоне. На самом деле, многомиллиардная программа покупки облигаций ЕЦБ (сокращенно QE) должна была способствовать выравниванию дисбаланса в зоне евро. Но все произошло как раз наоборот. С момента запуска программы QE в марте 2015 года баланс Target2 снова значительно увеличился. "Огромные средства, которые появляются с помощью программы покупки облигаций, не способствуют росту Италии, деньги идут за границу", - говорит Бальбони.

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При этом, Италии срочно необходим рост. По данным недавнего исследования, проведенного Deutsche Bank, Италия является единственной обедневшей страной зоны евро с 1999 года, согласно объему экономического производства на душу населения. Даже Греция и Португалия после учреждения зоны евро могут похвастаться небольшим приростом. И существует очень мало шансов на резкий поворот в итальянской экономике.

Особенно это отразилось на рынке труда. Уровень безработицы в Италии (11,4%) не самый высокий в зоне евро. Тем не менее, безработица среди молодежи составляет 39,2%. Такой большой разницы нет ни в одной другой европейской стране. "Молодежь в Италии наказывают больше всего", - говорит Марко Стринга из Deutsche Bank.

Италия становится политической загадкой

В том, что касается зоны евро, экономисты Deutsche Bank не слишком оптимистичны. Но, по их мнению, перспективы для Италии особенно мрачные. "Италия известна своей политической нестабильностью, но того, что мы переживаем сейчас, еще никогда не было", - говорит Стринга. Страна становится политической загадкой.

Больше всего экономистов беспокоят две вещи: опасная зависимость между проблемными банками и ослабевающим государством, и предстоящий референдум в конце осени. Премьер-министр Италии Маттео Ренци хочет провести голосование (и обязательно на бумаге), для реорганизации Сената. Поскольку он связал свою политическую судьбу с итогами этих выборов, косвенно, референдум стал голосованием за самого Ренци. Он знает, что его поддерживает более трети населения, но этого недостаточно, чтобы получить большинство. Последние опросы показывают, что лагерь тех, кто собирается голосовать против, немного впереди.

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По мнению Стринга из Deutsche Bank, крупнейшим политическим риском для зоны евро является вовсе не политически парализованная Испания или предстоящие выборы во Франции и Германии, а Италия и ее референдум. Он не единственный, кто так оценивает ситуацию. Во вторник рейтинговое агентство Fitch предупредило о возможных последствиях запланированного референдума: "Все политические потрясения или трудности в банках, которые распространяются на сектор реальной экономики, могут оказать негативное влияние на рейтинг, который мы присвоим Италии".

Время Италии на исходе

Референдум касается всего финансового мира. Смысл понятен: время Италии на исходе. Если в ближайшее время Рим не сможет осуществить радикальные перемены, то одна из стран-основателей Европейского Союза станет одним из самых больших рисков для него. По мнению аналитиков Morgan Stanley, которые занимаются детальным изучением плебисцита, успехов ждать не стоит. Эксперты оценивают вероятность того, что Ренци со своим референдумом выйдет из затруднительного положения, всего лишь в 35%. Затем вероятно появится переходное правительство, возможно, даже во главе с Ренци, но оно также будет намеренно затягивать процесс реформ.

Но беспокойство у аналитиков вызывает другой сценарий, в котором Ренци со своим референдумом с треском проваливается, и, в довершение, запланированные выборы приносят победу популистскому движению "Пять звезд", выступающему против европейского курса. Хотя эксперты не считают, что Италия выйдет из зоны евро. Но чрезвычайно высок риск того, что после этого будут отменены реформы, и долг продолжит расти.

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Но даже и без этого экстремального сценария, будущее страны довольно мрачное. Чтобы восстановиться, стране необходим дешевый евро. Согласно расчетам Morgan Stanley, по отношению к справедливой стоимости для страны, в Италии евро переоценен примерно на 15%. Еще более невыгодна зона евро только для Греции: "Рынки недооценивают огромные риски для итальянских облигаций и акций".

По крайней мере, об облигациях финансовые рынки сейчас могут не беспокоиться. Потому что программа покупки облигаций ЕЦБ гарантирует, что стоимость ценных бумаг резко не упадет. Это обещание выполнит Драги.