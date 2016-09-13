Польша собирается эксгумировать останки всех жертв Смоленской катастрофы - СМИ
Эксгумированы будут останки всех жертв Смоленской катастрофы, за исключением тех, которые следствие уже изучило.
Такое решение приняла специальная группа следователей Краевой Прокуратуры, возглавляемая заместителем генерального прокурора Марка Пасьонка.
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К работе группы будут привлечены дополнительные эксперты. Как сообщила RMF FM пресс-секретарь Краевой Прокуратуры Ева Бялик, "налажены контакты с известными научными центрами в Европе для проведения дополнительных исследований и экспертиз". Какие именно это центры и специалисты – пока не уточняют.
Прокуратура не раскрывает списки и последовательность эксгумации. Однако, по неофициальной информации RMF FM, по крайней мере четыре семьи уже были проинформированы о таких планах.
Как сообщает "Польское Радио" сегодня, 13 сентября, в Варшаве соберется смоленская спецкомиссия, которая расследует причины катастрофы 10 апреля 2010 года.
Одной из тем совещания будет появление новых доказательств, о чем еще до начала заседания заявил председатель спецкомиссии Вацлав Берчинський. В эфире телеканала TVP Info он рассказал, что члены комиссии получили новые доказательства от Агентства внутренней безопасности Польши. Председатель подтвердил, что предоставленная звукозапись "полностью отличается" от тех пленок, что были в распоряжении комиссии ранее.
По его словам, новые доказательства свидетельствуют о том, что экипаж был введен в заблуждение диспетчерами башни контроля за полетами, хотя неизвестно, сознательно. В соответствии с документами, переданными Агентством внутренней безопасности, была неверная информация о расстояние, которое экипажу президентского самолета предоставили с начала взлетной полосы. По мнению председателя спецкомиссии, это могло повлиять на ход посадки.
Напомним, 12 сентября, министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич анонсировал, что подкомиссия, которая занимается исследованием Смоленской катастрофы, в ближайшее время представит реконструкцию последних секунд полета президентского самолета Ту-154 10 апреля 2010 года.
Справка УНИАН. 10 апреля 2010 года польский правительственный самолет Ту-154 с 96 высокопоставленными чиновниками на борту разбился при заходе на посадку на военный аэродром в российском Смоленске. Оттуда польская делегация планировала отправиться на мероприятия к 70-й годовщине Катынской трагедии. Среди погибших были президент Польши Лех Качиньский с супругой.