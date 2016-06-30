Смоленская катастрофа: В Польше представят реконструкцию последних секунд полета Ту-154М
Министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич анонсировал, что подкомиссия, которая занимается исследованием Смоленской катастрофы, в ближайшее время представит реконструкцию последних секунд полета президентского самолета Ту-154М 10 апреля 2010 года.
«Думаю, что уже скоро будет представлена то ли новая информация, то ли хорошо сформулированная «информация». Серьезная реконструкция событий основана на колоссальной работе, которую завершила смоленская подкомиссия», - сказал Антони Мацеревич в интервью телеканалу TVP, сообщает Радио Польша.
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По его словам, реконструкция покажет, «насколько мы были обманутыми последние годы» и «как на самом деле выглядели последние секунды полета».
«Увидим и, наверняка, услышим, как это было», - сказал глава Минобороны Польши.
Справка УНИАН. 10 апреля 2010 года польский правительственный самолет Ту-154 с 96 высокопоставленными чиновниками на борту разбился при заходе на посадку на военный аэродром в российском Смоленске. Оттуда польская делегация планировала отправиться на мероприятия к 70-й годовщине Катыньской трагедии. Среди погибших были президент Польши Лех Качиньский с супругой.