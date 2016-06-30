Смоленская катастрофа: В Польше представят реконструкцию последних секунд полета Ту-154М

«Думаю, что уже скоро будет представлена то ли новая информация, то ли хорошо сформулированная «информация». Серьезная реконструкция событий основана на колоссальной работе, которую завершила смоленская подкомиссия», - сказал Антони Мацеревич в интервью телеканалу TVP, сообщает Радио Польша.

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По его словам, реконструкция покажет, «насколько мы были обманутыми последние годы» и «как на самом деле выглядели последние секунды полета».

«Увидим и, наверняка, услышим, как это было», - сказал глава Минобороны Польши.

Справка УНИАН. 10 апреля 2010 года польский правительственный самолет Ту-154 с 96 высокопоставленными чиновниками на борту разбился при заходе на посадку на военный аэродром в российском Смоленске. Оттуда польская делегация планировала отправиться на мероприятия к 70-й годовщине Катыньской трагедии. Среди погибших были президент Польши Лех Качиньский с супругой.