Керри: нынешнее перемирие может быть последним шансом добиться мира в Сирии

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри, передает Русская служба Би-Би-Си.

По его словам, поступающие из Сирии сообщения говорят о том, что уровень насилия пошел на спад после объявления перемирия, однако о его эффективности говорить еще рано.

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"Безусловно, будут появляться сообщения о нарушениях [перемирия] в разных местах, однако так происходит практически при любом перемирии", - отметил Керри.

Госсекретарь также добавил, что США и Россия могут разрешить правительству президента Башара Асада наносить удары по позициям джихадистской группировки "Фронт ан-Нусра", на которую перемирие не распространяется.

Один из жителей Алеппо сообщил Би-би-си, что обстрелы города в понедельник вечером прекратились, а в небе больше не видно военных самолетов.