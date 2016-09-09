Последняя партия веществ для химоружия из Ливии прибыла в Германию для уничтожения

Ливия уничтожила свои запасы химического оружия в 2014 году. Но то, что опасные материалы для его изготовления по-прежнему есть в этой стране, вызывает озабоченность международного сообщества, пишет Русская служба Би-Би-Си.

"Эти исходные вещества не были использованы для создания химического оружия и теперь уже никогда не будут", - говорится в заявлении Организации по запрещению химического оружия.

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Представители этой организации убедятся в том, что все составляющие материалов будут уничтожены на специализированном заводе в германском городе Мюнстер.

Ранее УНИАН сообщал, что в Ливии завершена операция по вывозу веществ, которые могли быть использованы для производства химического оружия.

Корабль из Дании с последними химическими контейнерами в сопровождении двух датских и британских военно-морских судов покинул ливийский порт Мисрата 30 августа.