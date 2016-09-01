Из Ливии завершили вывозить вещества, используемые для производства химоружия - ОЗХО

Об этом заявил генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджу, передает РБК.

«Вывоз химикатов — первый этап продолжающейся операции по достоверной ликвидации остатков более не действующей программы ливийского химоружия», — говорится в заявлении гендиректора ОЗХО.

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«Эта международная операция, которую координировала ОЗХО, прошла важный этап, который гарантирует, что эти химические вещества не окажутся не в тех руках», — заявил Узюмджю.

В операции по транспортировке токсичных веществ из Ливии принимали участие США, Великобритания, Канада, Дания, Финляндия, Франция, ФРГ, Италия, Испания и Мальта.

​Ранее в Ливии при помощи западных стран были ликвидированы запасы боевых отравляющих веществ, которые уже были готовы к использованию. 5 февраля 2014 года министр иностранных дел Ливии Мохамед Абдель Азиз заявил, что страна завершила процесс ликвидации запасов наиболее опасного химического оружия. По его словам, к 26 января 2014 года были уничтожены остатки «горчичного газа» из артиллерийских снарядов и авиабомб.

Министр заявил тогда, что Ливия стала совершенно свободной от пригодных к использованию запасов химического оружия, которые могут представлять потенциальную угрозу местным жителям, окружающей среде и прилегающим районам. Запасы отравляющего вещества иприта были полностью уничтожены в 2013 году.