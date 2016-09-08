Die Welt: Этой встречи Меркель должна бояться

Об этом пишет Кристоф Шильтц в статье "Этой встречи Меркель должна бояться", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Это встреча друзей во дворце Заппейон в центре Афин. Принимающей стороной в эту пятницу будет премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Его гости – главы Франции, Италии, Португалии, Мальты, Кипра и высокопоставленные представители из Испании. Блестящая компания. Тему встречи выбирал Ципрас: "Рост, а не жесткая экономия". Это вызов мерам жесткой экономии в Европе. Мини-саммит Ципраса в Афинах организован вовсе не для болтовни, это встреча, перед которой должна дрожать канцлер Меркель.

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После принятия решения по "брекситу", европейские страны Средиземноморья, на жаргоне Брюсселя "Club Med" (Средиземноморский клуб), чуют выгоду. По данным из греческих правительственных кругов, на саммите будут обсуждать "сотрудничество стран Средиземноморья, которое помогло бы этим странам усилить свое влияние на европейскую повестку дня и ее определение". Это должно быть началом целого ряда последующих встреч. Средиземноморские страны как новые лидеры в Европе, по крайней мере, это видение участников. Уже в следующем году Мальта хочет продолжить укреплять Средиземноморский союз во время своего председательства в ЕС. По-видимому, у нее наготове уже есть план.

Время проведения встречи в Афинах выбрано не случайно. Она состоится за одну неделю до саммита ЕС в Братиславе. "После референдума в Британии, нам необходимо прийти к общему решению", - сказал председатель Европейского совета Дональд Туск. После шока из-за "брексита", ЕС хочет меняться: более высокий уровень безопасности, больше рабочих мест, больше сотрудничества. По словам Туска, необходимо начать процесс, который позволит европейцам "возродить чувство политического единства". Но как это будет выглядеть на практике?

Меньше экономии, больше общей ответственности

У стран "Club Med" есть ответ: меньше экономии, больше солидарности, больше общей ответственности. Они хотят больше Европы. Они хотят Европу, в которой такие сильные страны, как Германия, помогают более слабым государствам. Они хотят другой Европейский союз.

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Несколько дней назад в ходе подготовки к встрече Ципрас дал интервью. Он сказал, что ЕС "слепо идет в тупик", потому что выбрал политику жесткой экономии, которая привела к большому экономическому дисбалансу в Европе. В интервью Ципрас назвал Германию "сберкассой" Европы, с чрезмерным профицитом торгового баланса, замороженным уровнем зарплат и низкой инфляцией. "Если не отказаться от догм Шойбле о Европе с разными темпами [развития] и экономическими зонами с низким уровнем заработной платы, Европа окажется на грани краха", - гремел он. Президент Франции Франсуа Олланд и премьер-министр Италии Маттео Ренци более осторожны в выборе слов. Они требуют "большей гибкости в установлении бюджетной дисциплины" и больше инвестиций. Но они в большей степени разделяют идеи Ципраса.

Референдум по "брекситу" привел к интенсивной дискуссии о будущем ЕС. За последние недели Ангела Меркель уже встретилась с 15 лидерами стран и правительств, чтобы выяснить ситуацию. "Теперь очень важно, чтобы мы слушали друг друга, учились друг у друга и разработали программу на предстоящие месяцы, чтобы показать силу Европейского союза", - сказала она.

Здесь существует некоторое сходство. Франция и Италия выступают, прежде всего, за более сильное европейское сотрудничество в области безопасности и обороны. Это "один из уроков, которые мы должны извлечь после "брексита", - сказал Олланд в июле. Париж хочет как можно быстрее создать Европейский корпус пограничников, чтобы защитить внешние границы. Министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони агитировал за "многонациональные силы" для спецопераций. В этом могут поучаствовать многие страны ЕС – но при реализации могут возникнуть трудности. Это старые проблемы: откуда должен быть персонал? И кто платит?

Больше власти национальным государствам

Помимо "Club Med", о себе напомнили страны Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия). Эти страны также хотят использовать "брексит" для того, чтобы увеличить свое влияние. "Наиболее важные решения о будущем Европы не могут быть одобрены одним или двумя государствами или учредительными государствами Европейского Союза", - сказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, обращаясь к Берлину и Парижу.

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Восточные европейцы требуют совершенно иной политики, чем страны Южной Европы. Они хотят, чтобы Греция и Италия не принимали беженцев. Они делают ставку на жесткие экономические реформы в странах, охваченных кризисом, и постоянно отвергают новые экономические стимулы. Вместо расширения Европы, они требуют большей власти для национальных государств. Ярослав Качиньский, лидер польской партии "Право и справедливость", говорит о "Европе отечеств" и "культурной контрреволюции".

Центр тяжести в Европе смещается. Ось власти между Берлином и Парижем очень хрупкая, давние лидеры в Европе могут потерять свои позиции. Образуются новые союзы. Франция ищет других партнеров. Саммит Ципраса в Афинах – только начало.