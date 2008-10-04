США частично рассекретили данные о военной помощи другим странам

США в 2007 году оказали военную помощь другим странам на 12 млрд. дол., в том числе Украине - на 10 млн. дол.

Как сообщает Washington Profile, Министерством обороны США частично рассекречена информация о поставках военной техники, оборудования и снаряжения иным государствам мира в 2007 году.

Всего в прошлом году Пентагон израсходовал на эти цели 11 млрд. 910 млн. 160 тыс. дол. Де-факто, это оружие с американских военных складов, обычно передаваемое или продаваемое в рамках партнерских программ с вооруженными силами иных государств. Страны бывшего СССР получили лишь небольшую часть этого вооружения. Среди получателей американской военной помощи не значатся Россия и Беларусь.

В 2007 году Украина получила от Пентагона боеприпасы, запасные части, плавательные средства, обучение и тренинг на общую сумму в 10,1 млн. дол., Молдове были выделены средства связи на 570 тыс. дол.

Армения получила от США запасные части к военной технике на общую сумму, чуть превышающую 3,1 млн. дол., Азербайджан (средства связи, обучение и тренинг) - почти на 4,86 млн. дол., Грузия (боеприпасы, средства связи, авиационная техника и оборудование, обучение и тренинг) - на 25,1 млн. дол.

Казахстан (авиационная техника и оборудование, обучение и тренинг) - на 5,3 млн. дол., Кыргызстан (электроника, средства связи) - на 5,7 млн. дол., Таджикистан (запасные части) - на 128 тыс. дол., Туркменистан (техническая помощь) - на 85 тыс. дол., Узбекистан (патрульные суда и запчасти) - на 8,2 млн. дол.

Латвия (средства связи, запасные части, обучение и тренинг и пр.) - на 3,3 млн. дол., Литва (ракеты - информация по их количеству и модификациям не оглашена, средства связи, запасные части, обучение и тренинг, инструменты и пр.) - почти на 23,4 млн. дол., Эстония (средства связи, запасные части, обучение и тренинг) - на 4,2 млн. дол.