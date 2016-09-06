Набережную Сены в Париже закроют для проезда автомобилей (видео)
09:02, 06 сентября 2016Мир
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Набережную Сены в Париже закроют для проезда автомобилей
Власти Парижа отгоняет машины подальше от Сены. Во французской столице решили освободить знаменитую набережную от машин. Одна полоса вблизи реки уже была перекрыта на несколько летних недель, и вместо легковушек и грузовиков там установили открытые террасы кафе. Водители возмущены, ведь нововведения, приятное для пешеходов, привело к заторам.
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