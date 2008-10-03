Саакашвили: Россия в любой момент может начать новую агрессию

Президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Россия для достижения своих целей в любой момент может пойти на новую агрессию в отношении Грузии.

"Опасность не снята, и в любой момент агрессор может перейти в новое наступление и новую агрессию", - сказал он на встрече с руководством Объединенного штаба вооруженных сил Грузии.

По словам президента Грузии, новая агрессия может быть обусловлена тем, что России в августе не удалось достичь целей, которые она перед собой ставила - "избавиться от раздражающего ее правительства Грузии, уничтожить грузинские вооруженные силы и государственный аппарат, а также проконтролировать нефтепроводы и подсесть на Центральноазиатский и Каспийский регионы", - цитирует грузинского президента РосБизнесКонсалтинг.

По данным М.Саакашвили, в августе в военных действиях против Грузии участвовали более 80 тыс. российских военных, более 3 тыс. единиц бронетехники находилось внутри Грузии, и несколько тысяч - у ее границ. Было совершено более 200 боевых полетов и мобилизованы практически все российские военные самолеты.