США осудили очередной запуск баллистических ракет Северной Кореей

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США, передает Русская служба Би-Би-Си.

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"Запуски ракет КНДР угрожают самолетам гражданской авиации и морским судам, находящимся в этом регионе", - отметили в США.

Как сообщал УНИАН, Северная Корея выпустила три баллистические ракеты в направлении Японского моря. Тестовый пуск баллистических ракет был выполнен около 00:14 по местному времени. Тип ракет и район падения пока неизвестны.

Напомним, военные КНДР пригрозили "физическим ответом", если США и Южная Корея развернут расширенную систему ПРО THAAD на Корейском полуострове. Она предназначена для перехвата баллистических и иных ракет на больших высотах.