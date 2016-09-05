В Китае начались переговоры Обамы с Путиным

На полях саммита "большой двадцатки" в Ханчжоу начались двухсторонние переговоры президента США Барака Обамы и лидера РФ Владимира Путина. Об этом сообщает российское агентство "ТАСС".

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Отмечается, что в воскресенье, в первый день саммита "двадцатки" Путин и Обама несколько раз кратко переговорили "на ногах", условившись провести встречу в понедельник.

Источник агентства в делегации РФ заявил, что инициатором общения якобы был глава Белого дома. Как ожидается, среди тем обсуждения на встрече Путина и Обамы будут ситуация в Сирии и в Украине.

В прошлый раз Обама и Путин лично встречались на климатической конференции в Париже в конце ноября 2015. В 2016 году президенты РФ и США несколько раз общались по телефону.

На полях саммита G20 также состоялись контакты глав внешнеполитических ведомств двух стран - Сергея Лаврова и Джона Керри.

Ранее в Китае встречу с Путиным провела канцлер Германии Ангела Меркель. В ходе переговоров Путин и Меркель обсудили "катастрофическую гуманитарную обстановку" в сирийском Алеппо. Также они "очень конкретно" рассмотрели вопрос дальнейшего выполнения Минских соглашений.