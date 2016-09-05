Меркель и Путин обсудили выполнение Минских соглашений и сирийский кризис

Об этом в воскресенье, 4 сентября, сообщается на сайте российского президента.

Как отмечает издание Handelsblatt, стороны обсудили сирийский кризис, а также ситуацию в Украине.

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Встреча лидеров стран продолжалась около двух часов. В ходе переговоров Путин и Меркель обсудили «катастрофическую гуманитарную обстановку» в сирийском городе Алеппо.

Также они «очень конкретно» рассмотрели вопрос дальнейшего выполнения Минских соглашений.

Напомним, в начале встречи канцлер Германиии Ангела Меркель предложила президенту России Владимиру Путину не беспокоиться о ее самочувствии, а обсудить ситуацию в Украине.