Меркель и Путин обсудили выполнение Минских соглашений и сирийский кризис
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели встречу на полях саммита G20 в Китае.
Об этом в воскресенье, 4 сентября, сообщается на сайте российского президента.
Как отмечает издание Handelsblatt, стороны обсудили сирийский кризис, а также ситуацию в Украине.
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Встреча лидеров стран продолжалась около двух часов. В ходе переговоров Путин и Меркель обсудили «катастрофическую гуманитарную обстановку» в сирийском городе Алеппо.
Также они «очень конкретно» рассмотрели вопрос дальнейшего выполнения Минских соглашений.
Напомним, в начале встречи канцлер Германиии Ангела Меркель предложила президенту России Владимиру Путину не беспокоиться о ее самочувствии, а обсудить ситуацию в Украине.