ФБР опубликовало пересказ допроса кандидата в президенты США Хиллари Клинтон

Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.

Допрос состоялся в июле. Как сообщала пресс-служба штаба избирательной кампании Клинтон, беседа с бюро расследований была для экс-дипломата добровольным делом.

Опубликованный 58-страничный документ, некоторые части которого предварительно были серьезно отредактированы, включает интервью Клинтон и подробности установки ее личного почтового сервера.

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Согласно материалам ФБР, Клинтон признала, что "не запрашивала открыто разрешение на использование частного сервера или личного аккаунта", однако членам Госдепартамента было известно об этом, "ведь это было видно любому, с кем она обменивалась письмами".

Однако сотрудники ведомства сообщили ФБР, что на месте почтового адреса Клинтон в ее письмах стояла только буква H, поэтому они не знали о ее личном аккаунте.

Ранее УНИАН сообщал, что экс-госсекретаря Соединенных Штатов Америки Хиллари Клинтон допросили в ФБР по поводу случаев использования ею личной электронной почты во время пребывания на посту.

Напомним, Хиллари Клинтон не пользовалась служебной электронной почтой во время работы в Госдепе. Также сотрудники Госдепа не хранили ее переписки на официальных серверах ведомства, что вызвало критику со стороны представителей Республиканской партии относительно возможной утечки информации.