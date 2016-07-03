ФБР более трех часов допрашивало кандидата в президенты США

Об этом сообщил штаб Клинтон, которая баллотируется как единственная кандидатка в президенты США от Демократической партии, передает DW.

По данным штаба Клинтон, разговор политика с агентами ФБР длился примерно три с половиной часа. "Она рада, что имела возможность оказать помощь министерству юстиции, чтобы довести это дело до завершения", - заявил представитель предвыборной кампании Клинтон Ник Мерил.

"Учитывая то, что расследования продолжаются, она не желает комментировать больше этот допрос", - добавил спикер.

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Напомним, Хиллари Клинтон не пользовалась служебной электронной почтой во время работы в Госдепе. Также сотрудники Госдепа не хранили ее переписки на официальных серверах ведомства, что вызвало критику со стороны представителей Республиканской партии относительно возможной утечки информации.

Клинтон пожалела об этом, хоть и уверяла, что ее электронная почта, которая хранилась на сервере, установленном в ее доме в штате Нью-Йорк, надежно защищенная от хакерских кибернападений. Также дом, в котором живет и ее муж - бывший президент США Билл Клинтон, постоянно охраняется спецслужбами. Кроме того, по утверждению Клинтон, она не пересылала по электронной почте никаких тайных документов, поэтому нарушения безопасности данных, по ее мнению, не было.

Вскоре, учитывая резкую критику Клинтон решила передать правоохранителям свой личный сервер, на котором хранилась ее почта во время работы госсекретарем США.