Катастрофа Ту-154М под Смоленском была целью Москвы – минобороны Польши

Об этом он заявил в интервью изданию Rzeczpospolita.

Мацеревич отметил, что речь идет о новых записях разговоров экипажа разбившегося Ту-154М, пишет Радио Польша.

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В частности, по его словам, будут представлены доказательства того, что «целью действий российских диспетчеров и властей в Москве было крушение самолета с президентом Качинским и целой делегацией на борту».

«Мы располагаем сейчас настоящими доказательствами, в том числе теми, которые скрывала комиссия Миллера (предыдущая комиссия по расследованию Смоленской катастрофы – УНИАН). Мы располагаем ужасающими признаниями членов этой комиссии», - заявил Мацеревич.

По его словам, материалы, касающиеся катастрофы, будут обнародованы в октябре этого года.

Напомним, польский правительственный самолет Ту-154 с 96 высокопоставленными чиновниками на борту разбился во время захода на посадку на военном аэродроме в российском Смоленске. Оттуда польская делегация планировала отправиться на мероприятия к 70-й годовщине Катыньской трагедии. Среди погибших были президент Польши Лех Качиньский с супругой.

Польская и российская комиссии авиационных экспертов называли основной причиной катастрофы ошибку пилотов. Сторонники польской партии "Закон и справедливость" (PiS), соучредителем которой был Лех Качинский убеждены, что катастрофа стала следствием организованного покушения на жизнь польского президента.

В этом году Польша возобновила расследование катастрофы.