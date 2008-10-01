На борту похищенного пиратами судна "Faina" снова стреляли

На борту похищенного сомалийскими пиратами судна "Faina" произошла еще одна перестрелка, экипаж не пострадал.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщает издание "Морской бюллетень".

"Новая перестрелка произошла во вторник 30 сентября, между пиратами, экипаж не пострадал", - передает издание.

"Были предположения, что, возможно, пираты отстреливались от попытки военных освободить "Faina" силой, но они опровергнуты самими военными, никаких таких попыток не было, а это главное. Глава Программы помощи морякам Эндрю МВАНГУРА говорит, что идет борьба между пиратами-радикалами и умеренными, хотя непонятно, что именно хотят радикалы. Пираты, в свою очередь, объяснили стрельбу празднованием мусульманского праздника", - отмечает "Морской бюллетень".

Сейчас судно находится в районе сомалийского города Хобьо.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 сентября на борту похищенного сомалийскими пиратами судна "Faina" произошла перестрелка, были убиты трое пиратов, члены экипажа не пострадали. По данным издания "Морской бюллетень", перестрелка возникла между пиратами, что-то не поделившими между собой.

экипаж “Faina” состоит из 17 украинцев, двоих россиян и одного гражданина Латвии. Еще один гражданин России, Владимир Колобков, скончался 28 октября от кровоизлияния в мозг. Судно под флагом Белиза (украинская компания - менеджер судна “Tomax Team Inc.”) было захвачено 25 сентября у побережья Сомали.

На борту "Faina" находится груз с вооружением, в том числе 33 проданных Украиной танка Т-72, зенитные установки, гранатометы и боеприпасы. 26 сентября министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ отметил, что все это вооружение продавалось государственной компанией «Укрспецэкспорт» в соответствии с международными соглашениями.