"Спасатели в шоке": спешившие на самолет туристы из Москвы бросили раненого товарища в горах

Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По информации спасателей, туристы даже не сообщили никому о происшествии. О том, что мужчина нуждается в помощи, специалисты поисково-спасательного отряда МЧС России узнали лишь через сутки, от матери пострадавшего, которая и рассказала эту историю.

Дежурные спасатели сразу отправились за пострадавшим, оказали ему первую помощь и помогли добраться до туристической базы.

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Отмечается, что инцидент произошел в горах природного парка "Ергаки" (Красноярский край). Во время похода 30-летний турист серьезно повредил связки на ноге и не мог самостоятельно передвигаться по пересеченной горной местности. Четверо "коллег" не стали жертвовать авиабилетами, приобретенными на обратную дорогу в Москву, и поспешили домой, по сути, оставив пострадавшего на произвол судьбы.

"Спасатели в шоке и даже самые бывалые специалисты не берутся комментировать случай. Общеизвестно, что сплоченность и взаимовыручка в группе - непременный залог успешного похода", - говорится в сообщении.