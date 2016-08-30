В Сирии убит пресс-секретарь группировки "Исламское государство"

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на подконтрольное радикальным исламистам новостное агентство "Амак".

По информации агентства, аль-Аднани был убит в результате авиаудара в Алеппо, "когда проводил проверку хода операции по отражению атак на город".

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Об аль-Аднани известно, что ему около 37-39 лет, он считался влиятельным полевым командиром "Исламского государства".

В сообщении, распространенном через Telegram, ИГ подтвердило смерть аль-Аднани, не приводя подробностей его гибели.

Ранее уже появлялись сообщения о гибели пресс-секретаря ИГ, однако впоследствии они не подтвердились.

Некоторые источники называли аль-Аднани вторым человеком в иерархии "Исламского государства" после Абу Бакра аль-Багдади.

Он, в частности, был известен распространяемыми через интернет призывами к одиночным террористическим нападениям на представителей западных стран. В последний раз такое обращение было обнародовано в мае этого года.

За информацию о местонахождении аль-Аднани госдепартамент США назначил награду в размере 5 млн долларов.