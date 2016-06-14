Британская газета сообщила об уничтожении лидера "Исламского государства"

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету Mirror.

По данным издания, аль-Багдади был убит в результате авиаудара по Ракке 10 июня. Другие источники сообщают, что главарь ИГ был убит в иракском Мосуле, пишет газета.

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Как говорится в заявлении близкого к группировке информационного агентства Amaq: "Абу Бакр Аль-Багдади был убит в результате авиаударов коалиции по Ракке на пятый день месяца Рамадан".

Как сообщал УНИАН 10 июня, по данным иранского телеканала Al Sumariya, лидера ИГИЛ аль-Багдади ранили в Ираке.