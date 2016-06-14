Британская газета сообщила об уничтожении лидера "Исламского государства"
14:49, 14 июня 2016Мир
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Главарь террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади был убит в результате авиаударов возглавляемой США антитеррористической коалиции.
REUTERS
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету Mirror.
По данным издания, аль-Багдади был убит в результате авиаудара по Ракке 10 июня. Другие источники сообщают, что главарь ИГ был убит в иракском Мосуле, пишет газета.
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Как говорится в заявлении близкого к группировке информационного агентства Amaq: "Абу Бакр Аль-Багдади был убит в результате авиаударов коалиции по Ракке на пятый день месяца Рамадан".
Как сообщал УНИАН 10 июня, по данным иранского телеканала Al Sumariya, лидера ИГИЛ аль-Багдади ранили в Ираке.
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