В Беларуси проходят парламентские выборы

В Беларуси сегодня проходят парламентские выборы.

На 110 мандатов претендуют 263 кандидата, в том числе около 70 представителей оппозиции.

Президент Беларуси Александр Лукашенко перед выборами неоднократно заявлял о своей заинтерессованности в международном признании их итогов. На выборах аккредитованы несколько сотен международных наблюдателей, в том числе от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

С середины 1990-х годов ни одно голосование, поводившееся в Беларуси, не было признано Западом ни свободным, ни справедливым.

Радио Свобода