Украина и Белоруссия согласились не мешать друг другу при продаже оружия

Украина и Белоруссия договорились о совместном выходе на рынки вооружений третьих стран, где отсутствует конкуренция между ними. Об этом сообщил журналистам один из участников переговоров делегаций двух стран во главе с первым заместителем министра промышленной политики Виталием Немилостивым и заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Олегом Паферовым, которые состоялись на авиасалоне "АвиаСвит-21".

"Стороны подвели итоги сотрудничества и констатировали необходимость его развития. При этом подчеркивалось отсутствие каких-либо препятствий для расширения взаимодействия", - приводит его слова РосБизнесКонсалтинг. Среди перспективных направлений он назвал поставки белорусских мониторов на самолеты "Ан" и для новых систем украинских вооружений.