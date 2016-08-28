Российская авиация сбросила кассетные бомбы на Идлиб, 3 погибших

Самолеты ВКС России сбросили кассетные бомбы на подконтрольные оппозиции населенные пункты сирийской провинции Идлиб.

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