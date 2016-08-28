Российская авиация сбросила кассетные бомбы на Идлиб, 3 погибших
13:10, 28 августа 2016Мир
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Самолеты ВКС России сбросили кассетные бомбы на подконтрольные оппозиции населенные пункты сирийской провинции Идлиб.
REUTERS
Погибли трое мирных жителей, еще 8 получили ранения.
Читайте такжеВ сети появились снимки дронов, запечатлевших бегство ИГИЛ под прикрытием "живого щита"Согласно информации, полученной агентством «Анадолу» от представителей гражданской обороны, российская авиация атаковала поселки Тума и Шалаг. Раненые доставлены в полевые госпитали.
Отряды гражданской обороны прочесывают местность на предмет выявления невзорвавшихся снарядов.
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