Москва решила поднимать образование в СНГ, Азии и Африке

Россия приняла решение выделить Всемирному банку 42,9 млн. долларов на программы повышения качества образования в странах СНГ, Азии и Африки, а также 8,2 млн. долларов - на создание в Москве Центра международного сотрудничества по развитию образования.

Как сообщили УНИАН в Центре новостей ООН, об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр ЯКОВЕНКО, выступая на заседании одного из круглых столов в рамках Мероприятия высокого уровня по Целям развития тысячелетия.

«В реализации международной программы «Образование для всех» все еще остаются серьезные поводы для беспокойства. Объем мировой помощи на цели образования удвоился в период 2000-2004 гг., но к 2005 году значительно сократился, и эта тревожная тенденция сохраняется по сей день», - заявил А.ЯКОВЕНКО.

При этом он обратил внимание на то, что на сегодняшний день всеобщего охвата начальным образованием пока не удалось достичь в 86 странах мира, и это чревато тем, что 58 из них не смогут к 2015 году обеспечить выполнение задач, поставленных в целях развития тысячелетия.

Представитель российского внешнеполитического ведомства сообщил, что Россия выделила средства на цели образования не только для Всемирного банка, 425 тыс. долларов на цели финансирования исследований в области качества образования в рамках программы «Образование для всех» получит ЮНЕСКО.