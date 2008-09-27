Пираты предупредили, что отбивать украинских моряков силой не стоит

Пираты, захватившие у берегов Сомали судно “Faina”, перевозившее танки Т-72, предостерегли от любых попыток отбить силой членов экипажа, за которых они хотят получить выкуп.

В интервью сомалийской службе Би-Би-Си мужчина, назвавшийся Джануна Али ДЖАМА и утверждавший, что представляет захватчиков судна “Faina”, заявил, что пираты в принципе готовы к переговорам о выкупе с правительством Кении.

Пресс-секретарь правительства Кении Альфред МУТУА подтвердил, что партия из 33 танков предназначалась для его страны. Тем самым он опроверг распространявшиеся ранее сообщения о том, что конечным пунктом назначения вооружений был Южный Судан, сообщает NEWSru.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября вблизи сомалийского побережья пираты захватили судно “Faina” под флагом Белиза (украинская компания - менеджер судна “Tomax Team Inc.”), в состав экипажа которого входят 17 граждан Украины (капитан корабля – гражданин Украины), трое граждан Российской Федерации, один гражданин Латвии (всего 21 человек).

26 сентября министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ подтвердил, что на борту захваченного пиратами судна “Faina” было 33 проданных Украиной танка Т-72 и другое вооружение. Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что все это вооружение продавалось государственной компанией «Укрспецэкспорт» в соответствии с международными соглашениями.