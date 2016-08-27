Парламент Туниса утвердил новое правительство

Об этом сообщает Reuters.

За данное решение проголосовали 167 членов парламента из 217.

По словам нового премьера Юсефа Шахед, правительство нацелено на принятие жестких мер экономии с 2017 года, если нынешняя ситуация в экономике не улучшится. Среди таких мер - значительное сокращение рабочих мест в госсекторе, введение налогов и др.

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Жесткие меры правительства, по словам премьера, поспособствует улучшению экономической ситуации в стране, созданию новых рбаочих мест и др.

Издание отмечает, что 41-летний Шахед - самый молодой премьер-министр страны. Ранее он занимал должность министра по иностранным делам.

Ранее УНИАН сообщал, что парламент Туниса большинством голосов вынес вотум недоверия премьер-министру Хабибу Эссиду. За отставку премьера проголосовало 118 депутатов при необходимых 109. Одной из главных причин такого решения стало тяжелое экономическое положение в стране.