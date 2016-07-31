Парламент Туниса вынес вотум недоверия премьеру страны

Парламент Туниса большинством голосов вынес вотум недоверия премьер-министру Хабибу Эссиду, сообщает Би-би-си.

За отставку премьера проголосовало 118 депутатов при необходимых 109. Три парламентария проголосовали против, еще 27 воздержались.

В прошлом месяце к отставке премьера, занимающего эту должность с января 2015 года, призвал президент страны Беджи Каид Эс-Себси. Однако Эссид отказался уйти по собственной воле.

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67-летнего Хабиба Эссида, получившего экономическое образование в США, широко критикуют в Тунисе за неумение справиться с экономическими трудностями, с которыми столкнулась страна после революции 2011 года.

Ситуация с безработицей достигла критических масштабов: более трети молодых тунисцев не трудоустроены.

Многих в Тунисе волнует и проблема с безопасностью: в прошлом году экстремистская группировка ИГ взяла на себя ответственность за два нападения, в результате которых погибли 59 иностранных туристов.

В ноябре 2015 года в результате взрыва машины в столице страны погибли 12 человек. С тех пор в Тунисе выведено чрезвычайное положение.