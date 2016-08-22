Иран заявил о прекращении использования базы Хамадан российской авиацией

Российская военная авиация больше не использует иранскую авиабазу Хамадан, заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касими в понедельник на пресс-конференции, сообщает Русская служба Би-би-си.

Представитель МИД подчеркнул, что договоренность между Ираном и Россией изначально предполагала только временное использование аэродрома российскими ВВС для ударов по экстремистам.

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Эти удары проводились "с полным взаимопониманием и с разрешения Ирана", сказал иранский дипломат.

Как сообщал УНИАН, 16 августа Россия перебросила стратегические бомбардировщики на авиабазу в Иране. База Хмеймим в сирийской Латакии, где размещаются российские самолеты, якобы не подходит для массивных Ту-22М3 – одних из крупнейших бомбардировщиков мира.