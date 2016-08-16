Использование Россией военной базы в Иране может нарушать резолюцию СБ ООН - Госдеп
Официальный представитель Госдепа США Марк Тонер назвал вызывающим огорчение факт использования Россией военной базы в Иране, назвав это возможным нарушением резолюции Совета Безопасности ООН.
Тонер сообщил, что использование Россией военной базы в Иране для нанесения ударов по позициям террористов «Исламского государства» может противоречить резолюции №2231 Совета Безопасности ООН, передает РБК со ссылкой на Reuters.
Тонер также отметил, что США продолжают изучать информацию о базе Хамадан, заявив, что сам факт использования ее Россией «вызывает огорчение, но не удивление».
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Представитель Госдепа подчеркнул, что использование Россией базы в Иране необязательно помешает достижению согласия между Вашингтоном и Москвой о совместной борьбе с террористами в Сирии. При этом он вновь обвинил российскую сторону в нанесении ударов по отрядам умеренной сирийской оппозиции.
Резолюция, о которой говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США, была принята в июле 2015 года. Документ регулирует порядок осуществления ядерной сделки международного сообщества с Ираном. В частности, в нем идет речь о разрешительном порядке поставок в Иран оружия, в том числе танков и вертолетов, а также технологий для баллистических ракет с одобрения Совета Безопасности.
Как сообщал УНИАН, Россия перебросила стратегические бомбардировщики на авиабазу в Иране. База Хмеймим в сирийской Латакии, где размещаются российские самолеты, якобы не подходит для массивных Ту-22М3 – одних из крупнейших бомбардировщиков мира.